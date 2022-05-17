Донецк, , 08:27 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 17 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 8:00 с позиций в населённом пункте Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 мая киевские боевики в течение 10 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии.