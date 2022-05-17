Курск, 17 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Приграничное село Алексеевка в Курской области обстреляно боевиками утром 17 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

По его словам, инцидент произошёл около 5:00. Село Алексеевка Глушковского района было обстреляно боевиками из крупнокалиберного оружия.

«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — сообщил Старовойт.