Ереван, 17 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана начали утром 17 мая начали задерживать протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении. Об этом сообщает «Интерфакс».

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

По данным журналистов, участники акции неповиновения начали перекрывать движение в разных частях столицы. Они загораживают дороги машинами и мусорными баками. Правоохранители задерживают таких активистов и освобождают улицы для проезда.

Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что с этого дня начнутся массовые случаи блокирования улиц Еревана.

«Весь город завтра утром должен быть парализован», — сказал политик.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг.