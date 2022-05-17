Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В столице Чувашии с 28 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут скорректированы при движении по улице Гражданская, где идёт масштабная реконструкция. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин на планёрке в администрации главы республики.

В Чебоксарах будет скорректирована работа общественного транспорта по улице Гражданская. https://gcheb.cap.ru/

Руководитель города отметил, что при реконструкции кольца по улице Гражданская скорректируют маршруты общественного транспорта «в целях сохранения транспортного обслуживания жителей Юго-Западного района и обеспечения необходимого уровня безопасности на участке дорожно-строительных работ».

«С 28 мая планируется корректировка движения общественного транспорта. Транспортная доступность Юго-Западного района будет обеспечена преимущественного через улицу Энтузиастов. Для всех видов транспорта (и личного, и общественного) планируется организовать одностороннее движение по улицам Эльменя и Грасиса. На данных улицах планируется ввести ограничение, остановки и стоянки транспортных средств, для чего установят соответствующие дорожные знаки, а на перекрёстке Энтузиастов и Грасиса будет установлен светофор», — сказал Денис Спирин.

Изменяется маршрут движения общественного транспорта. По словам главы администрации Чебоксар, движение троллейбусов будет организовано по улице Энтузиастов без заезда на Гражданскую.

«С 28 мая заезд автобусов в Юго-Западном районе будет осуществляться через улицу Энтузиастов, затем на улицу Грасиса и далее по улице Гражданской. В обратном направлении — по улице Эльменя, далее по улице Энтузиастов», — уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Гражданская (от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая) заключён 9 декабря 2020 года с ПАО «Дорисс» на сумму 980 382 250 рублей. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2022 года.

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