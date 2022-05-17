Вашингтон, , 08:21 — REGNUM По словам американского президента Джо Байдена, в ситуации, которая в настоящее время сложилась вокруг Украины, США и Греция вместе противодействуют России. Он заявил об этом 16 мая во время своего выступления в Белом доме на приеме в честь находящегося в Вашингтоне с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Греция и США стоят как одна (страна), чтобы поддержать народ Украины и навязать серьезные экономические издержки России, чтобы привлечь (президента РФ Владимира) Путина к ответственности. Вместе мы показываем силу и способность демократий действовать в унисон», — сказал он.

Также Байден добавил, что Греция и США помогают Киеву в противодействии спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«И мы говорим «нет» тирании и идее, заключающейся в том, что автократии опередят демократии в XXI веке», — отметил американский лидер, добавив, что на кону в этом случае, по его мнению, стоит именно это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике жителям освобождённого от националистов города Волноваха доставили гуманитарную помощь.