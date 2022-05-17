Брюссель, , 08:20 — REGNUM Нейтралитет по отношению к России в связи с ситуацией на Украине со стороны стран Западных Балкан назвал недопустимым глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Такое заявление политик сделал 16 мая в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель пояснил, что нейтралитет в отношении России недопустим и несовместим с созданием общего будущего с Евросоюзом. Все страны, претендующие на вступление в ЕС обязаны понимать, что сохранение нейтральности в отношении конфликта на Украине невозможно, поэтому такие страны должны синхронизировать свою внешнюю политику с решениями Брюсселя.

Глава Евродипломатии указал, что к антироссийским рестрикциям, предпринятым Евросоюзом, присоединились в большей или меньшей степени все страны региона, за исключением Сербии.

Кроме того, Боррель отметил, что Евросоюзу следует в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, так как дальнейшая задержка может укрепить позиции России и повредит Евросоюзу. Боррель заявил, что эти два государства уже выполнили все условия, необходимые для членства в ЕС, поэтому заставлять их ждать дальше будет ошибкой.

Боррель подчеркнул, что задержка в полтора года в приёме Албании и Северной Македонии в Евросоюз никоим образом не скажется на процессе предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины, так как данные процессы, по словам Борреля, «совершенно разные».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Боррель обещал не признавать присоединения территории Украины к России, в том числе вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

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