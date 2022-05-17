Курск, 17 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Об этом 17 мая сообщил глава региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, пограничники ответным огнем быстро подавили обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Середа Шебекинского городского округа. Населенный пункт был обстрелян с территории Украины. При обстреле пострадал один местный житель.

По факту обстрела села по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело.