Донецк, 17 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь доставили жителям освобождённого от националистов города Волноваха, сообщает 17 мая телеграм-канал Народной милиции ДНР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

В милиции рассказали, что накануне военнослужащие НМ ДНР совместно с волонтёрами из Подмосковья доставили груз продуктов питания и предметов личной гигиены для жителей города Волноваха.

Канал опубликовал видеоролик, на котором показана разгрузка гуманитарной помощи на территории Свято-Тихвинского храма, где будет проводиться раздача населению.