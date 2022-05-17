Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 16 мая в ходе брифинга.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так она ответила на вопрос журналистов об организации поездки американского лидера в Киев. Жан-Пьер напомнила, что недавно Украину посещали глава Пенагона Ллойд Остин, американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также первая леди США Джилл Байден.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, глава Белого дома регулярно разговаривает по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в Киев, однако решение по этому вопросу еще не принято.

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