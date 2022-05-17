Самара, 17 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы с конца января 2022 года в Самарской области сохраняется на уровне 0,7%. Об этом сообщила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона.

Yarregion.ru Ярославская служба занятости

Она отметила, что число открытых вакансий в Самарской области составляет 42 681 единицу.

«В апреле фактическая численность участников мероприятия по организации временной занятости уже составила 3,5 тысяч работников 25 организаций. В мае запланировано временное трудоустройство 26 753 человек из 35 региональных предприятий, к временным работам уже приступили работники ряда предприятий. Большая часть участников — 84% — приходится на АО «АвтоВАЗ», еще 5% — на предприятия, производящие автокомпоненты», — приводит пресс-служба областного правительства слова Никишиной.

Сообщается, что в рамках организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий заключено 21 соглашение на обучение 2 704 работников. Обучение уже начали 108 сотрудников «АвтоВАЗа».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в апреле 2022 года в Самарской области начали реализовывать дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда. На поддержку занятости в регионе было выделено 711,4 млн рублей.