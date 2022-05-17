Бузулук, Оренбургская область, , 08:16 — REGNUM В Оренбургской области по факту обнаружения обгоревшего тела мужчины в селе Сухоречка возбудили уголовное дело. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным полиции, мужчину заживо сожгли. Погибший был жителем Сорочинска. Известно, что он в компании жителя села Сухоречка распивал алкоголь. Между собутыльниками возник спор, в результате которого сельчанин облил бензином своего товарища и поджёг. Жертва получила ожоги 100% поверхности тела.

Поджигателя задержали в Бузулуке. Мужчина уже дал признательные показания.