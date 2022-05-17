Варшава, 17 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Ведущий геймдизайнер проекта игры Dying Light 2: Stay Human Тимон Смектала во время очередного интервью рассказал о том, какой бы он хотел видеть третью игру франшизы. Об этом 17 мая сообщает портал Comicbook.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Разработчик отметил, что хотел бы, чтобы главный герой Dying Light 2 Эйден Колдуэлл был более сильным в начале. Смектала сказал, что если студия Techland решит разрабатывать третью игру серии, то он хотел бы, чтобы главный герой начал «с большей силой, большим количеством навыков, большим количеством способностей».

«Во второй (игре серии — ИА REGNUM) мы сделали что-то совсем другое, и на самом деле это то, что я хотел бы исправить, когда смотрю на Dying Light 2 через три месяца после релиза», — сказал Смектала.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human 7 состоялся декабря 2021 года. Ранее Techland объявила, что решила отложить релиз масштабного сюжетного дополнения игры.