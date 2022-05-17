Москва, 17 мая 2022, 08:13 — REGNUM По итогам дня 16 мая нефть марки Brent подорожала на 2,25% до $113,98. Цены на нефть пытаются выйти из узкого диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Возможное эмбарго российской нефти странами ЕС является ключевым фактором для нефтяного рынка в ближайшие дни.
Рост котировок сдерживается тем, что Венгрия блокирует предложение Еврокомиссии. Будапешт готов отказаться от российской нефти в обмен на компенсацию затрат на перестройку энергетического сектора страны. Сумма компенсации называется в объёме от €15 млрд до 18 млрд.
Другим негативным фактором для нефтяного рынка выступают новости из Китая. Нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса на фоне широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.
На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 — $114. Покупатели пытаются пробить верхнюю границу диапазона.
После него им откроется дорога к $120 по техническим факторам. Нужен триггер для пробоя.
Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. В центре внимания участников нефтяного находятся геополитическая напряженность между Россией и недружественными странами.
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