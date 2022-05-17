Москва, 17 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. По итогам дня 16 мая нефть марки Brent подорожала на 2,25% до $113,98. Цены на нефть пытаются выйти из узкого диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Noonpost.net Нефтедобыча

Возможное эмбарго российской нефти странами ЕС является ключевым фактором для нефтяного рынка в ближайшие дни.

Рост котировок сдерживается тем, что Венгрия блокирует предложение Еврокомиссии. Будапешт готов отказаться от российской нефти в обмен на компенсацию затрат на перестройку энергетического сектора страны. Сумма компенсации называется в объёме от €15 млрд до 18 млрд.

Другим негативным фактором для нефтяного рынка выступают новости из Китая. Нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса на фоне широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.

На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 — $114. Покупатели пытаются пробить верхнюю границу диапазона.

После него им откроется дорога к $120 по техническим факторам. Нужен триггер для пробоя.

Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. В центре внимания участников нефтяного находятся геополитическая напряженность между Россией и недружественными странами.

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