Брюссель, , 08:12 — REGNUM Финансирования беженцев с Украины, прибывших на территорию Польши, добиваются от Евросоюза власти республики. Об этом 17 мая заявил журналистам в Брюсселе заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Польша добивается, чтобы европейские партнеры, а прежде всего Брюссель, Европейская комиссия выделили дополнительные средства на поддержку (украинских беженцев)», — сказал он.

Также замглавы польского МИД утончил, что, по его данным, на территорию Польши прибыло с Украины свыше двух млн беженцев и в основном это — женщины с детьми, для которых требуется поддержка, как и для тех из жителей Польши, кто предоставляет украинским беженцам жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что почти все средства, имевшиеся у Польши для помощи беженцам с Украины, израсходованы, нужна помощь Евросоюза.