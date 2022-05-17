Москва, 17 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что Евросоюз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. И по этой причине генсек ООН предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — отметил Володин в телеграм-канале.

Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ, указал парламентарий.

«В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе», — констатировал он.

Россия всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того — развитие его, указал спикер Госдумы.

«Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — почеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, цены на пшеницу подскочили до нового рекордно высокого уровня на европейских торгах 16 мая после того, как Индия решила запретить экспорт этого товара из-за сильной жары.

Читайте также:Власти Ирана намерены увеличить импорт зерна из России