Пий-Хемский район, Тыва, 17 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Туве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое подростков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла около 17 часов 16 мая на трассе Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе.

МВД Тувы ДТП в Туве

По предварительным данным, 36-летняя жительница Кызыла за рулём автомобиля Toyota Carina не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась. В машине, кроме водителя находились трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13, 14 и 16 лет.

«В результате ДТП от тяжести полученных травм на месте происшествия погибли племянники женщины 13 и 16 лет, перевозившиеся на задних пассажирских сиденьях не пристегнутыми ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

Женщина и третий подросток, сидевший на переднем сиденье, были пристёгнуты ремнями безопасности и выжили.