Джакарта, , 08:10 — REGNUM Известного индонезийского исламского проповедника и ученого Устаза Абдула Сомада депортировали из Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

Депортация Alaska.coastguard.dodlive.mil

Проповедник не назвал точную причину своей депортации.

Глава отдела по связям с общественностью министерства юстиции и прав человека в Индонезии заявил, что согласовывает с генеральным управлением миграционной службы новость о депортации Устаза Абдулы Сомада.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Индонезии в течение 2022 года произошло 1509 стихийных бедствий.

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