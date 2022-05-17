Ереван, 17 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе визита в Тегеран обсудил проблемы международных грузоперевозок по территории страны с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

Карта Ирана в 30-40-е гг XVIII в

Сообщается, что стороны указали на важность расширения дорожной инфраструктуры в граничащей с Ираном Сюникской области.

«Мы придаём большое значение строящимся в Сюнике дорогам, особенно участку маршрута Север — Юг, который в ближайшее время станет более удобным для иранских грузовиков», — сказал Саносян.

Он добавил, что после завершения работ в этом регионе сократится путь для машин. Проезжать станет выгодней.

Напомним, участок трассы Горис — Капан в Сюникской области Армении взяли под контроль подразделения ВС Азербайджана. Они установили там таможенные пункты и требуют платы за проезд. Этим маршрутом часто пользовались иранские водители-дальнобойщики, перевозящие грузы. Для объезда занятого участка армянские власти реконструируют альтернативный путь Сисиан — Каджаран.