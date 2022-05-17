17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Пермяки в соцсети возмущаются ситуацией, которая сложилась на Гайве из-за ремонта моста через Камскую ГЭС. Из-за транспортного коллапса люди вынуждены стоять в пробках и опаздывать на работу, учёбу. Запущенная станция наземного метро от опозданий не спасает.

Наталья Хомутова, , 08:54 — REGNUM Пермяки в соцсети возмущаются ситуацией, которая сложилась на Гайве из-за ремонта моста через Камскую ГЭС. Из-за транспортного коллапса люди вынуждены стоять в пробках и опаздывать на работу, учёбу. Запущенная станция наземного метро от опозданий не спасает.

Пробка Иван Шилов © ИА REGNUM

Люди жалуются, что в ремонтных работах задействовано «два с половиной землекопа», поэтому ремонт будет длиться очень долго, терпеть неудобства и пробки тоже придётся долго. Пользователи предлагают запустить речной трамвай, чтобы люди могли быстро попасть с одного берега Камы на другой.

«Почему бы по воде не перевозить людей в этом районе?» — недоумевает Александр П.

«Таксистов переквалифицировать, на лодки посадить?» — вопрошает Анна Д.

«Может, на лодке у моста дежурить и людей перевозить, надо посчитать тариф», — отметил Виталий К.

Пользователи считают, что местные власти оказались не готовы к ремонту, хотя планировали работы.

Ситуацию прокомментировал глава города Алексей Дёмкин. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что на Гайве 16 мая отмечена сложная обстановка. Из-за ремонта дороги через Камскую ГЭС возникли пробки.

«Отремонтировать асфальт и деформационные швы нужно было еще несколько лет назад, но постоянно откладывали, ограничившись только локальными мерами. Все это время от автомобилистов было много жалоб на состояние полотна, которое к этой весне уже сильно разрушилось. Больше откладывать было нельзя. С 14 мая начался ремонт, он продлится до конца лета», — сказал мэр.

Столь долгий срок Дёмкин объяснил технологическими процессами. Например, полный набор прочности бетона происходит в течение 28 суток, а заменить необходимо девять швов. Перед подрядчиком поставлена задача — приложить все усилия, чтобы максимально сократить сроки производства работ.

Классический речной трамвай Kneiphof

Для минимизации неудобства жителей совместно министерством транспорта и РЖД принято решение об открытии дополнительной остановки кольцевой электрички «Кабельная» с 17 мая. «У города есть опыт организации ремонтных работ с перекрытием важных транспортных артерий. В прошлые годы на несколько месяцев закрывалось движение на Северной дамбе, ограничивалось по полосам на время ремонта путепровода на ул. Светлогорской. И сейчас автомобилисты пользуются обновлёнными безопасными дорогами», — обратил внимание Алексей Дёмкин.

Между тем запуск остановки наземного метро на Гайве пользователи соцсети подвергли критике. Они рекомендовали главе города посмотреть внимательно расписание.

«Электричка в 9:30 утра не решает вопрос! Объясните людям, как добраться с Гайвы на работу в Мотовилиху хотя бы к восьми утра?» — задают люди вопрос мэру.

«ГЭС, конечно, ремонтировать надо, вот только за что всех жителей Гайвы, работающих и обучающихся в центре, наказали? Каждое утро пробка в центр, потом бешеная гонка автобусов, сейчас, в 7:11, ПЯТЬ автобусов маршрута 53 стоит, график сорван, кто-то просто не сможет выехать на учебу или на работу. А Вы радуетесь трём рейсам электрички», — прокомментировал сообщение главы Перми подписчик телеграм-канала.

«Можно ли запустить электрички Левшино — Сосновый бор и Кабельная — 1905 года с расписанием с 6 до 9 утра и с 15 до 19 вечера с промежутками примерно в полчаса? Так и жители Закамска, Гайвы, Левшино, Голованово будут успевать на работу, и многие водители машин пересели бы на электрички/автобусы. А ещё и продажу билетов в электричке можно было бы на период ремонта КамГЭС осуществлять без дополнительного сбора в размере 50 рублей», — считает Наталья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт Камской плотины начался 14 мая. Работы планируют завершить 31 августа. На период работ проезжую часть сузят до одной полосы.

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