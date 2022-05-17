Шелехов, Иркутская область, 17 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 мая сообщает некоторые подробности ДТП со смертельным исходом, в котором погиб мотоциклист.

МВД Иркутская область. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельства ДТП, в результате которого погиб мотоциклист

Трагедия случилась накануне вечером, на 26 километре автодороги Р-258 «Байкал» вблизи города Шелехов. В результате столкновения большегруза с мопедом, которые двигались во встречном направлении, от полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудниками полиции установлено, что погибший не имел права управлять транспортными средствами, в том числе, и мопедом.

Всего с начала года в Приангарье зарегистрировано уже 29 происшествий с участием мототехники, в результате которых два человека погибли и 31 получил травмы, 15 из них — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Енисей Осинского района 13-летний подросток без разрешения родителей катался на мотоцикле отца. Следуя по ул. Кирова мотоциклист не справился с управлением и допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая в этот момент шла по обочине автодороги справа. В результате происшествия школьнице потребовалась медицинская помощь. Аналогичный случай произошел в городе Бирюсинск Тайшетского района.

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