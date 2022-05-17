Бичурский район, Бурятия, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 22 ДТП. В результате одного из них пострадала 10-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД по республике.

Велосипед

По данным ведомства, около 5 часов вечера в селе Бичура 30-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib сбил велосипедистку 2012 года рождения. В результате последняя получила травмы.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.