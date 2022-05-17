Уфа, 17 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Делегация Башкирии, которую возглавил глава региона Радий Хабиров, прибыла в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

Сообщается, что Хабиров намерен встретиться с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Также он планирует провести переговоры с председателем Жокаргы Кенеса республики Каракалпакстан Муратом Камаловым и Хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым, руководством узбекских предприятий.

Отмечается, что глава Башкирии также запланировал встречу с торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым. На этой встрече будет обсуждаться функционал сотрудников от Башкирии, которые намерены работать при торгпредстве.

«Это будет способствовать усилению присутствия региона в Узбекистане, увеличению взаимного товарооборота и инвестиций. На площадке торгпредства планируют организовать и экспозицию товаров производителей Башкирии», — сообщает пресс-служба.

18 мая состоится представление экономического и инвестиционного потенциала Башкирии. По её результатам состоится подписание инвестиционных соглашений и намерений на сумму около 200 млн долларов.

Кроме этого, может быть подписан меморандум о сотрудничестве между национальными библиотеками Башкирии и Узбекистана, также планируется обсуждение перспектив расширения сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Сообщается, что Хабиров также намерен встретиться с выходцами из Башкирии, которые живут и работают в Узбекистане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в общем объёме регионального товарооборота Башкирии Узбекистан занимает 11-е место (доля составляет 2,5%). В 2021 году объём внешнеторгового оборота Башкирии с Узбекистаном составил 113,3 млн долларов, из которых 86% приходятся на экспорт.