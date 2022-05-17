Москва, , 08:02 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 84 лесных пожара на общей площади 13 135 га. Об этом 17 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар (сс) skeeze

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.05.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 13 135 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 85 лесных пожаров на общей площади 28 677 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 14 лесных пожаров в десяти муниципалитетах на площади 5,6 тыс. га.