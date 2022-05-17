Токио, , 08:00 — REGNUM Япония намерена реагировать на якобы нарастающие в космосе военные угрозы, укрепляя сотрудничество с США, Австралией и Индией, являющимися участницами так называемого четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad). , говорится в подготовленном сейчас проекте основ японской политики в космосе, сообщило во вторник национальное общественное телевидение. Об этом со ссылкой на проект основ японской политики в космосе 17 мая сообщает телеканал NHK.

Спутник U.S. Air Force

В документе отмечается, что к 2026 году Токио планирует запустить в космос специальный спутник, который будет отслеживать ситуацию на орбите и действия в околоземном пространстве аппаратов из других стран. Япония также намерена изучить возможность присоединения к глобальной программе США по запуску большого количества микроспутников для слежения за пусками ракет, включая гиперзвуковых.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 мая в Токио запланирована встреча лидеров стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad). На ней правительство Японии намерено подтвердить курс на укрепление четырёхстороннего сотрудничества в околоземном пространстве.

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