Брюссель, , 07:59 — REGNUM Евросоюз не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра» территории Украины. такое заявление сделал 16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель пояснил, что Евросоюз поддерживает целиком и полностью суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра территории Украины». Боррель напомнил также, что ЕС не признавал и «никогда не признает» вхождение Крыма в состав России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД Евросоюза согласовали выделение ещё €500 млн на военную помощь Украине. С учётом данной суммы общая помощь киевскому режиму со стороны ЕС составит около €2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран Евросоюза заявили о выделении Украине ещё €500 млн