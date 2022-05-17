Куала-Лумпур, , 07:58 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 620 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 1697 носителей коронавируса нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 479 809 случаев заражения SARS-CoV-2.

В настоящее время на малайзийской территории числится 30 879 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 40 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что с начала пандемии в Малайзии выздоровели 4 413 310 заболевших COVID-19, их уже выписали из медицинских учреждений королевства.