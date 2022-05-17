Вашингтон, , 07:58 — REGNUM США вернут свои войска не территорию Сомали, заявили журналистам в пресс-службе Пентагона. Соответствующее предложение оборонного ведомство одобрено американским президентом Джо Байденом.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель минобороны США сообщил, что в указанной африканской стране разместят менее чем 500 бойцов специального назначения, которые будут переброшены из других баз в Восточной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание New York Times распространило информацию о том, что США отправят в Сомали около 700 военных из состава сил специальных операций для борьбы с местной террористической группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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