Бийск, Алтайский край, , 07:57 — REGNUM В Алтайском крае к выполнению заказа для краснодарского нефтеперерабатывающего завода приступил Бийский котельный завод. Как сообщает 17 мая региональный минпром, конструктив разработан специалистами инжинирингового центра «ЭСД-БиКЗ» по индивидуальному техническому заданию краснодарского промпредприятия.

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Оборудование, произведенное на промышленном предприятии наукограда, предназначено для получения перегретого пара для технологических нужд предприятия, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Водоросодержащий газ является продуктом выработки осуществляемых технологических процессов НПЗ, что позволяет ему эффективно реализовать программу природоохранных мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду.

В рамках действующего договора ООО «Энергостройдеталь-Бийский котельный завод» поставит пять паровых котлов и пять стальных экономайзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В их числе Барнаульский и Бийский котельные заводы. В июне 2021 года в Барнауле состоялось торжественное открытие стелы, посвященной промышленным предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны.

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