Чебоксары, , 07:56 — REGNUM В Чувашии «не организована должным образом работа по обеспечению контроля и строительного надзора» при реализации ряда программ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке глава республики Олег Николаев, поднимая вопросы дорожного строительства.

Дорожный знак Марина Каширская © ИА REGNUM

После обсуждения ситуации с реконструкцией улицы Гражданская в Чебоксарах, глава региона обратился к руководителю казённого учреждения «Чувашупрдор» (находится в ведении республиканского минтранса) Юрию Шилову, назначенному на должность в феврале 2022 года.

«Юрий Александрович, у нас с вами не организована должным образом работа по обеспечению контроля и строительного надзора по большому количеству малых объектов по остальным программам — это и дворовые [проекты обустройства], и инициативное бюджетирование. Там у нас более 400 объектов почти на 700 млн рублей», — сказал Олег Николаев.

Он поручил «наладить работу в кратчайшие сроки и чтобы все объекты начали реализовывать»:

«То, что работы не ведутся из-за отсутствия организованного строительного контроля и надзора, меня не устраивает».

Глава региона уточнил, что даёт неделю на организацию всех процессов, призвав подключиться глав администраций муниципальных образований: