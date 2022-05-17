Чебоксары, 17 мая 2022, 07:56 — REGNUM В Чувашии «не организована должным образом работа по обеспечению контроля и строительного надзора» при реализации ряда программ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке глава республики Олег Николаев, поднимая вопросы дорожного строительства.
После обсуждения ситуации с реконструкцией улицы Гражданская в Чебоксарах, глава региона обратился к руководителю казённого учреждения «Чувашупрдор» (находится в ведении республиканского минтранса) Юрию Шилову, назначенному на должность в феврале 2022 года.
Он поручил «наладить работу в кратчайшие сроки и чтобы все объекты начали реализовывать»:
Глава региона уточнил, что даёт неделю на организацию всех процессов, призвав подключиться глав администраций муниципальных образований: