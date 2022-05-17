Чебоксары, 17 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Чувашии «не организована должным образом работа по обеспечению контроля и строительного надзора» при реализации ряда программ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке глава республики Олег Николаев, поднимая вопросы дорожного строительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Дорожный знак

После обсуждения ситуации с реконструкцией улицы Гражданская в Чебоксарах, глава региона обратился к руководителю казённого учреждения «Чувашупрдор» (находится в ведении республиканского минтранса) Юрию Шилову, назначенному на должность в феврале 2022 года.

«Юрий Александрович, у нас с вами не организована должным образом работа по обеспечению контроля и строительного надзора по большому количеству малых объектов по остальным программам — это и дворовые [проекты обустройства], и инициативное бюджетирование. Там у нас более 400 объектов почти на 700 млн рублей», — сказал Олег Николаев.

Он поручил «наладить работу в кратчайшие сроки и чтобы все объекты начали реализовывать»:

«То, что работы не ведутся из-за отсутствия организованного строительного контроля и надзора, меня не устраивает».

Глава региона уточнил, что даёт неделю на организацию всех процессов, призвав подключиться глав администраций муниципальных образований: