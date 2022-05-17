Донецк, , 07:56 — REGNUM Утром 17 мая киевские боевики в течение 10 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии. Об этом 17 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что в 07:35 (совпадает с мск) вооруженные украинские формирования выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда калибра 152 мм и в 07:45 — еще пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё четверо военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.