Токио, , 07:53 — REGNUM Глава объединенного комитета начальников штабов Японии генерал Кодзи Ямадзаки проведет в Брюсселе встречу с коллегами из стран НАТО, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, впервые за историю Японии глава генштаба примет участие в таком заседании. Ямадзаки в ходе встречи собирается поднять вопросы сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Газета отмечает, что кроме Японии на саммите будут присутствовать высокопоставленные военные чиновники из Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио с уважением и пониманием относится к намерениям Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. При этом он отказался делать прогнозы по последствиям вступления Стокгольма и Хельсинки в военный блок.