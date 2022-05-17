Красноярск, , 07:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 14 лесных пожаров в десяти муниципалитетах на площади 5,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар © bertknot

Предварительные причины большинства возгораний — переход огня с земель иных категорий, действия местного населения. «Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в министерстве.

На утро 17 мая в Красноярском крае зарегистрировано 28 лесных пожаров на площади почти 14 тыс. га. Как подчеркнули в минлесхозе, населённым пунктам огонь не угрожает. Огнеборцы уже остановили распространение семи пожаров на площади 5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС, введённый из-за пожаров.

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