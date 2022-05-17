Москва, , 07:48 — REGNUM В арбитраж Москвы от компании из дивизиона Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) — АО «Центр судоремонта «Звёздочка» поступил крупный финансовый иск. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает Минобороны России, передаёт ИА REGNUM.

АО «Центр судоремонта «Звёздочка» — «35 СРЗ» Star.ru

Исковое заявление поступило в базу суда 16 мая 2022 года. Сумма заявленного иска — 38 541 620,69 рубля. Детали не сообщались.

Стороны между собой связывают несколько контрактов, а некоторое время назад министерство инициировало внесение «Звёздочки» в реестр недобросовестных поставщиков. Этому предшествовало расторжение крупного контракта по ремонту кораблей Северного флота.

Напомним, это далеко не первый судебный спор между сторонами. Так суд 22 июня 2022 года рассмотрит претензии ведомства к судостроителям на сумму 116 697 695,37 рубля, которая фигурирует как пени. А в конце февраля 2022 года судом был удовлетворён иск к «Звёздочке» о взыскании штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В начале апреля 2022 года министерство проиграло судебный спор с компанией о расторжении государственного контракта и взыскании80 895 493,18 рубля. В основе дела лежало соглашение от 2014 года.