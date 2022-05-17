Берн, , 07:42 — REGNUM Памятник, посвящённый сподвижникам русского полководца Александра Суворова, погибшим во время перехода через Сен-Готард (важный горный перевал швейцарских Альп) в 1799 году, установленный в городе Андерматт, пострадал от рук вандалов. Об этом 16 мая сообщил новостной портал Swissinfo.

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899

Полиция кантона Ури уточнила, что неустановленные вандалы, судя по всему, наполняли краской мешочки и бросали их в памятник. Отмечается, что сведений о том, кто может быть виновников акта вандализма, у полиции нет. Также сотрудники полиции указали, что нанесённый памятнику материальный ущерб «не поддаётся оценке». Полиция обратилась к гражданам кантона с просьбой сообщить любую информацию о произошедшем, если таковая есть.

На снимке, опубликованном новостным порталом, можно увидеть множество отчётливых пятен синей и жёлтой краски на памятнике.

Памятник сподвижникам Суворова представляет собой высеченный в скале 12-метровый крест. Он находится на окраине Андерматта возле места битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. памятник был установлен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына. Участок земли, на котором установлен монумент, является собственностью России. Каждый год осенью здесь, в рамках традиционных Суворовских дней, проходит торжественная церемония возложения венков, в которой принимают участие представители России, Белоруссии и Швейцарии.

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