Барнаул, 17 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Барнауле с 17 мая на линию выходят списанные трамваи «Tatra T3 SU», которые подарил городу мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэрия Барнаула «Собянинский» (московский) трамвай в Барнауле

Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, курсировать транспорт будет по маршрутам №4, 5 и 7. Это позволит сократить интервал движения и время ожидания на остановках на данных маршрутах.

Перед началом перевозки пассажиров трамваи прошли необходимый технический осмотр и испытания.

Известно также, что вагоны решено не перекрашивать в привычные для Барнаула красно-желтые цвета, их оставили голубыми.

Как сообщало ИА REGNUM, о подарке от мэрии Москвы — десяти модернизированных трамваях Tatra T3 — стало известно еще в середине марта 2021 года. Таким был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. И только в конце сентября была доставлена первая партия. Техника не поместилась на железнодорожные платформы, пришлось делать несколько рейсов грузовым автомобильным транспортом.

По оценке специалистов «Горэлектротранс» Барнаула, трамваи аналогичны барнаульским и находятся в хорошем состоянии, но потребуется ремонт. Пять из них передали Бийску.

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