Ульяновск, 17 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество носителей новой коронавирусной инфекции. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям ведомства, 16 мая в регионе официально подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было сутками ранее, 15 мая.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии сделано 2 072 651 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.

Напомним, что всего в регионе официально выявлено 202 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 196 681 пациент, умер 4669 ковидный больной.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составляет 40,6%, что на 1,4% больше, чем в среднем по России (39,2%).