Бердск, Новосибирская область, , 07:39 — REGNUM Крупный пожар произошел в производственном здании в городе Бердске под Новосибирском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Новосибирской области.

Пожар Dave Hogg

По ее данным, возгорание в здании по улице Химзаводской было зафиксировано около 07:35 по местному времени (03:35 по московскому времени). В ликвидации пожара принимают участие 42 человека личного состава и спецтехники. Пока спасателям удалось локализовать открытое горение.

По предварительной версии, очаг возгорания находился на первом этаже производственного здания. Огонь распространился на площадь до 2 110 квадратных метров. От пожара пострадала крыша и пристройка здания, а также расположенное в помещениях оборудование.

Сведений о пострадавших или погибших не поступало. Инцидентом уже занялась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, соблюдались ли все требования пожарной безопасности на предприятии.