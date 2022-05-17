Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Разработка мастер-пална по реновации Петропавловска-Камчатского довольно активно проводится правительством края совместно с ВЭБ. РФ и КБ «Стрелка». В том случае, если он полностью будет проработан и готов к сентябрю 2022 года его представят на Восточном экономическом форуме президенту РФ Владимиру Путину, об этом в ходе выездного совещания 17 мая в столице региона заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Алексей Иванов ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

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«С точки зрения стадии подготовки предложение по реновации столицы Камчатки сегодня находится в числе ведущих проектов. Поэтому шансы на то, что проект реконструкции Петропавловска будет доложен президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину на ВЭФ-2022, достаточно высокие. Но решение, как таковое, мы будем принимать чуть позже. Пока шансы считаю, что большие», — отметил Трутнев.

До конца мая планируется завершить первый этап разработки мастер-плана — будет представлен анализ и ход дальнейшего развития Петропавловска-Камчатского и агломерации. В проекте проработают финансово-экономические и социально-демографические показатели эффективности развития города на перспективу до 2030 года.

На втором этапе предстоит разработать сводный план развития агломерации, пространственную локализацию ключевых инвестиционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.