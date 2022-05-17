Ханты-Мансийск, , 07:35 — REGNUM Жителей Югры неизвестные запугивают звонками с ложной информацией об эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Телефонный разговор Vinicius de Carvalho Venâncio

Звонки поступают с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами территории России. Собеседник, представившись сотрудником МЧС, либо робот сообщает о срочной эвакуации жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Её цель — посеять панику среди населения», — отмечают в ведомстве.

В ГУ МЧС по ХМАО предупреждают, что нужно доверять лишь информации, опубликованной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные звонки поступают жителям Белгородской области.

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