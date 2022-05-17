Пермь, 17 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Стала известна дата проведения Дягилевского фестиваля в Перми и программа мероприятия. Фестиваль запланирован с 11 по 20 июня. Об этом сообщили в министерстве культуры Прикамья.

Mk.permkrai.ru Дягилевский фестиваль

Хедлайнером станет оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, который является художественным руководителем фестиваля. На открытии будет исполнена Шестая симфония П. И. Чайковского. На церемонии закрытия фестиваля состоится премьера оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени»).

Также программой предусмотрена серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди них две мировые премьеры. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль начнётся 24 мая.

Напомним, Дягилевский фестиваль в Перми проводится с 2003 года. В 2020 году из-за пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, фестиваль пришлось отменить.