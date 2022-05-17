Токио, , 07:29 — REGNUM Великобритания ещё до конца года может подключиться к проекту создания Японией истребителя нового поколения. Об этом 17 мая сообщает телеканал NHK.

Истребитель skeezy

По его данным, вопрос о совместном создании нового боевого самолёта поднимался на прошедшей недавно встрече премьер-министров Японии и Великобритании Фумио Кисиды и Бориса Джонсона. В настоящее время стороны работают над деталями соглашения, которое может быть достигнуто ещё до конца текущего года.

Весной 2021 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которой отведена ведущая роль в разработке нового боевого самолёта F-X, собрала для этого проекта группу специалистов. Техническое содействие японским инженерам будет оказывать американская корпорация Lockheed Martin.

По заявлению министерства обороны Японии, создание опытного образца новой машины начнётся в 2024 году, лётные испытания планируется начать не позднее 2028 года, а серийное производство — с 2031 года. Общая стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 1,5 трлн иен ($11,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, британская компания Rolls-Royce примет участие в создании двигателя для нового японского боевого самолёта, который заменит устаревающий многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2, стоящий на вооружении ВВС Японии с 2000 года.

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