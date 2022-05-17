Лос-Анджелес, США, 17 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Сеть выложили новый трейлер предстоящего сериала «Старик» телеканала FX, главную роль в котором исполнит Джефф Бриджес. Ролик был опубликован 17 мая на портале Screen Rant.

Towardsdatascience.com Большой Лебовский

Сюжет фильма расскажет о том, как престарелый киллер и бывший сотрудник ЦРУ в какой-то момент, прихватив двух своих собак, пускается в бега поскольку понимает, что за ним началась охота. Для того, чтобы выйти из опасной ситуации, главному герою придётся столкнуться со своим прошлым. В трейлере зрители могут видеть несколько экшн-сцен из будущего шоу.

Кроме Джеффа Бриджеса в проекте шоу участвуют Джон Литгоу, Эми Бреннеман («Оставленные»), Алия Шокат («В поиске»), Фаран Тахир («12 обезьян»), Гбенга Акиннагбе и другие. Премьера сериала состоится 16 июня 2022 года.