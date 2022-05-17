Иркутск, , 07:24 — REGNUM В Иркутской области растет количество пожаров. Только за прошедшие сутки, 16 мая, в регионе зарегистрировано свыше 50 пожаров, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону.

Основная масса очагов (40) возникла в результате неосторожнго обращения с огнем и поджогов. В половине случаев — 25 — горели сухая растительность и мусор. Площадь ландшафтных пожаров только за сутки составила больше 30 гектаров.

Всем главам муниципальных образований вынесены предостережения о необходимости привести поднадзорные территории в порядок, очистить их от мусора, от сухой растительности, организовать разъяснительную работу с населением. Больше половины пожаров возникает в вечернее время. В связи с этим количество патрулирований будет увеличено в конце рабочего дня, пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за минувшие сутки, 16 мая, ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 1768,9 га.

Читайте также: В Приангарье потушили 20 природных пожаров