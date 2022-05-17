Арестован депутат Заксобрания Пермского края
Чайковский, Пермский край, 17 мая, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Пермском крае под арест попал депутат Законодательного собрания Алексей Наборщиков (КПРФ), сообщает телеграм-канал «Чайковская зорька».
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За рулём автомобиля
Политик арестован на трое суток. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. Он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав.
Алексей Наборщиков является депутатом Законодательного собрания Пермского края по 22-му избирательному округу (город Чайковский) от партии КПРФ.