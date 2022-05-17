Сеул, 17 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Успешные испытания южнокорейской тяжелой торпеды «Тигровая акула» провела в Японском море 9 мая Южная Корея, 17 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление по качеству оборонных технологий республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Снаряд запустили с подводной лодки класса «Чан Бого — 3». Торпеду, которую разработали в 2019 году, необходимо было испытать перед ее массовым производством. Предыдущие испытания этого оружия прошли в марте 2022 года.

Отмечается, что Южная Корея стремится развивать свои военно-морские силы из-за действий КНДР, которая совершенствует технологии баллистических ракет для своих подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Южная Корея спустила на воду шестой фрегат типа FFX второй серии (Batch II), водоизмещение которого составляет 2800 тонн. Корабль получил название «Пхохан».