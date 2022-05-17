Иркутск, , 07:19 — REGNUM В Иркутской области за минувшие сутки, 16 мая, ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 1768,9 га. сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МЧС

Отмечается также, что в локализованном состоянии находятся восемь возгораний, их площадь составляет 2486 га. В процессе локализации — 11 очагов (6006,7 га).

В работах были задействованы свыше 800 человек.

Это 149 пожарных-десантников, 490 сотрудников лесопожарных формирований, 178 мобилизованных граждан. Также на ликвидацию пожаров было брошены 289 единиц наземной техники.

В тушении крупного пожара в Усть-Удинском районе был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России, который обработал 1000 метров огненной кромки.

Ещё два вертолёта по контракту с минлесом Иркутской области работали на переброске десантников к лесным пожарам. Авиамониторинг осуществляли 11 самолетов. Налет всех воздушных судов — 11 часов 5 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 мая, в Приангарье было ликвидировано 19 лесных пожаров на общей площади 2538,6 га. В локализованном состоянии — девять (937 га). В процессе локализации — 14 на площади 1087,5 га.

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