Волгоград, , 07:23 — REGNUM Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по банкротному иску, поданному налоговой службой в адрес одного из старейших гаражно-строительных кооперативов региона — ГСК «Луч». Определение судьи Толмачевой может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок, передаёт ИА REGNUM.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Причину прекращения дела пока не оглашали. В материалах имеется лишь результативная часть вердикта — «производство по делу о банкротстве ГСК «Луч» прекратить».

Напомним, истцом в споре выступала межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области, потребовавшая применить положения закона об отсутствующем должнике. Долг был заявлен в размере 2,09 млн рублей. Спор слушался с марта 2022 года.

Одновременно с этим банкротный иск был подан еще к одному ГСК Волгоградской области — зарегистрированному в 1995 году ГСК «Спутник».