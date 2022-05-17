Париж, 17 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Провал европейской политики в отношении России признал французский политик Стефан Буффето. Такое утверждение он сделал 16 мая в своей статье для издания Boulevard Voltaire.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

По мнению Буффето, Европа допустила в отношении России «непостижимую оплошность» в политическом плане. Ей, как указал Буффето, следовало вспомнить, что в начале XX века, вплоть до 1917 года, Россия была союзником Европы.

Политик выразил уверенность в том, что правильным шагом со стороны Европы было бы интегрировать Россию после распада СССР в европейскую политическую общность и обеспечить таким образом равновесие в Евразии.

Однако на деле всё было сделано с опорой на американскую доктрину, согласно которой сближение Западной Европы с Россией было недопустимо, так как вынуждало США уйти из региона. Именно Соединенные Штаты, по мнению Буффало, дестабилизировали мир, проводя свою политику на Ближнем Востоке, за которую европейцам пришлось заплатить высокую цену.

Буффало поясняет, что Россия является не угрозой, а важным элементом для поддержания мирового порядка. При этом французский политик сделал короткий экскурс в историю и напомнил, что стереть Россию с карты мира не удалось никому из пытавшихся её завоевать европейских лидеров — ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал неэффективность санкций совокупного Запада в отношении России.